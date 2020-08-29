Ребенок выпал из мотоцикла на бампер автомобиля в Горном Алтае

12-летний житель Улаганского района не удержался на сиденье мотоцикла во время резкого торможения, в результате чего выпал прямо на бампер автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло днем 28 августа на 790-м километре Чуйского тракта рядом с селом Акташ. Как выяснили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-21213 поворачивал налево перед приближающимся транспортным средством.
Двигавшийся во встречном направлении на мотоцикле Avantis FX 250 46-летний мужчина вынужден был резко нажать на тормоз, чтобы не допустить аварии.
"Пытаясь избежать столкновения с автомобилем, водитель мотоцикла применил экстренное торможение, в результате чего его несовершеннолетний пассажир вылетел с сиденья и ударился о бампер автомобиля ВАЗ", – уточнили в полиции.
Ребенок получил травмы. Его срочно госпитализировали в республиканскую больницу.
По факту аварии полицейские проводят проверку. В частности, они выяснили, что оба водителя в момент ДТП были трезвыми.
Комментарии