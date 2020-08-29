Су-27 перехватили американский бомбардировщик у границ России

Российские истребители Су-27 у границы перехватили американский бомбардировщик В-52Н, сообщает РИА "Новости". Самолет ВВС США приближался к российской границе со стороны Балтийского моря.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", – уточнили в Национальном центре управления обороной.
По информации ведомства, бомбардировщик не нарушил границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
Когда бомбардировщик развернулся в направлении от границы РФ, российские летчики вернулись на аэродром базирования.
Ранее amic.ru писал, что с 1 июля специальные надбавки к окладу начали получать летчики, моряки, разведчики и ракетчики. Надбавка установлена от оклада по воинской должности: для офицеров – 100% оклада, для прапорщиков и сержантов – 110%, для солдат – 120%.
Комментарии
Громко заявленный перехват - обыкновенное сопровождение в международном воздушном пространстве военного самолёта , у которого и намерений не было лететь в сторону границы, чтобы её пересечь.
Эта процедура описана в правилах, которые и были применены. Радует, что соблюдать стали, ибо дурь может обойтись дорого.
Генералиссимус оказался бурятским сказачником
Не понимаю,почему Путин не размещает российские базы на Кубе?У Хрущёва действительно тогда не получилось?Может всё-таки те ракеты,которые уже другие,а не самые не видно с воздуха? У лётчика Калибра надо спросить.А потом уж у какого-нибудь космонавта.Ну а пока можно послушать юльку латынину с эха Москвы.Он же ракетчица по образованию.
29.08.2020 18:41
CALIBR
Громко заявленный перехват - обыкновенное сопровождение.
По-моему перехват - это чисто штатовская терминология.
Три F-16 поднялись на перехват... и т.д.
На Кубе есть С-400, уже.
По-моему перехват - это чисто штатовская терминология.
Три F-16 поднялись на перехват... и т.д.
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Вы штатовскую терминологию в оригинале читаете или в переводе отечественных СМИ ?
За перехватом, как правило, понимается сопровождение воздушной цели. Наш истребитель летит рядом на безопасном расстоянии и следит, чтобы цель «не шалила» и не следовала угрожающим для нашей страны курсом.
Если цель нарушила границу, дело может дойти до ее уничтожения. Этому, конечно, должны предшествовать сложные формальности: от радиопереговоров с нарушителем до стрельбы из бортовой пушки перед пилотской кабиной. После этого самолет-нарушитель может быть сбит, но только если получено разрешение от наземного органа управления. (с)