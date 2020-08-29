Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Ушел из жизни народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимир Андреев. 27 августа ему исполнилось 90 лет.
О смерти актера, режиссера и сценариста сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой, который он возглавлял с 2012 года.
"Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов, – гласит сообщение на сайте театра. – О дате, времени и месте прощания мы сообщим дополнительно".
Владимир Андреев отдал Московскому драматическому театру имени Ермоловой больше чем две трети своей жизни: в 1952-1970 годах трудился в нем актером, в 1970-1985 – главным режиссером, в 1990-2012 – художественным руководителем, с 2012 года – президентом.
Преподавал актерское мастерство в ГИТИСе. Академик Академии гуманитарных наук.
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