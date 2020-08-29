Воскресенье, 30 Август, 00:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,64
€ 88,74
16°

985346 +4941
Обь
145см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Такой день. Многомиллионное хищение в налоговой, пожары в Барнауле и Бийске

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 29 августа
Фото: rostovgazeta.ru

Фото: rostovgazeta.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 29 августа. Без коронавируса.

Направлено в суд уголовное дело против бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок МИФНС России № 12 по Алтайскому краю. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил более 4 млн рублей путем незаконного получения налогового вычета.

В Бийске практически полностью выгорел автомобиль. Очевидцы утверждают, что пожар начался после того, как кто-то пролил бензин из канистры. Тушение огня сняли на камеру. На записи видно, что пожарным потребовалась всего пара минут для ликвидации пламени.

В Алтайском крае стартовала осенняя охота на водоплавающую птицу. Сезон продлится до 20 ноября. Охотникам рекомендовали соблюдать правила безопасности.

Водитель троллейбуса сбил 17-летнюю велосипедистку в Рубцовске. По информации правоохранителей, девушка на велосипеде попыталась пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В Барнауле прошло мероприятие, приуроченное ко Дню подразделений специального назначения в структурах МВД. Его участники возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне.

Пожар произошел на территории гаражного кооператива в Барнауле. Возгорание случилось в одном из заброшенных гаражей на улице Бабуркина рядом со школой № 122. Местные жители утверждают, что подростки подожгли мусор и скрылись с места происшествия.

В Алтайском крае фиксируют рекордно высокий спрос на ипотеку. В июле 2020 года жители Алтайского края оформили 905 ипотечных кредитов на покупку строящихся квартир. Это на 148% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда населению выдали 256 кредитов.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
23:26
Такой день. Многомиллионное хищение в налоговой, пожары в Барнауле и Бийске 0
22:29
Умер народный артист СССР Владимир Андреев 0
21:31
В Бийске сгорел автомобиль из-за пролитого бензина 0
20:37
Евросоюз и США выпустили совместное заявление по Белоруссии 4
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 153 0
19:20
В Алтайском крае стартовал сезон охоты на водоплавающую птицу 0
18:48
Гаражный кооператив рядом со школой загорелся в Барнауле 2
18:14
Су-27 перехватили американский бомбардировщик у границ России 10
17:41
Троллейбус сбил юную велосипедистку в Алтайском крае 0
17:08
Еще одна страна открыла границы для российских туристов 3
16:39
Ребенок выпал из мотоцикла на бампер автомобиля в Горном Алтае 0
16:11
95 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае 0
15:35
Число переболевших коронавирусом в России превысило 800 тысяч 3
15:07
В каком состоянии находится Навальный, рассказали немецкие врачи 19
14:36
В Горном Алтае закрывают пляжи 1
14:05
Магнитная буря достигнет Алтайского края утром 31 августа 2
13:39
Павел Деревянко снимется в фильме о подростках на Алтае 1
13:00
Число умерших больных COVID-19 в Алтайском крае достигло 330 4
12:45
Спецназовцы отметили праздник возложением цветов в Барнауле. Фото 8
12:10
Какая погода в Алтайском крае будет в сентябре 3
11:33
Супергерой из "Мстителей" умер в 42 года 12
11:03
Депутаты отменили решение об увольнении главы района на Алтае 3
10:34
В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ 1
10:01
Алтайский налоговик похитил 4 млн и пытался подставить коллег 5
09:34
Цыганский барон из Бийска продал внучку известной семье ученых за 14 телевизоров 28
09:05
Плюс 148%. Спрос на ипотеку в Алтайском крае остается рекордно высоким 2
08:33
В Республике Алтай выявили еще 17 случаев заболевания COVID-19 5
08:02
Бабушкин ковер, бахрома и цепи. Как стильно одеваться осенью 2020 года 1
07:31
Онколог объяснил, как секс помогает уберечься от рака 7
07:01
Шукшинский фестиваль стартует на Алтае. Без гостей. И кинотеатры закрыты. Тогда как? 0
06:30
Лукашенко назвал Путина хорошим другом 10
06:01
Дожди, но не везде. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 августа 0
23:55
Такой день. Компенсации алтайским аграриям и рост спроса на кредиты 0
23:26
Электронные дипломы могут появиться в российских вузах 2
22:51
Подростка из Алтайского края наказали за рассылку интимных фото знакомой 0
22:19
Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального 8
21:21
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии 3
20:51
Власти Алтайского края выделили 87 миллионов рублей на закупку рециркуляторов школам 2
20:20
Путешественники назвали самые желанные для посещения страны после пандемии 0
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 152 1
19:15
29 августа алтайские военные дважды перекроют Чуйский тракт 8
18:46
В Забайкалье подросток прикурил сигарету от свечи на церковном алтаре 10
18:15
АлтГУ вошел в международный рейтинг "Три миссии университета" 0
17:50
Спрос на кредиты у жителей Алтайского края вернулся к докризисным значениям 0
17:39
Роспотребнадзор: в этом году родителей не будут запускать в школы 6
17:27
Кинотеатр "Родина" готовится к приему Барнаульского планетария 0
17:15
Бесплатный и безлимитный. "Ростелеком" подключает уличный Wi-Fi в селах Алтая 2
17:01
Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов опасны для здоровья 5
16:44
В Алтайском крае создали региональный туристский реестр 0
16:30
Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.