Такой день. Многомиллионное хищение в налоговой, пожары в Барнауле и Бийске

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 29 августа. Без коронавируса.
Направлено в суд уголовное дело против бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок МИФНС России № 12 по Алтайскому краю. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил более 4 млн рублей путем незаконного получения налогового вычета.
В Бийске практически полностью выгорел автомобиль. Очевидцы утверждают, что пожар начался после того, как кто-то пролил бензин из канистры. Тушение огня сняли на камеру. На записи видно, что пожарным потребовалась всего пара минут для ликвидации пламени.
В Алтайском крае стартовала осенняя охота на водоплавающую птицу. Сезон продлится до 20 ноября. Охотникам рекомендовали соблюдать правила безопасности.
Водитель троллейбуса сбил 17-летнюю велосипедистку в Рубцовске. По информации правоохранителей, девушка на велосипеде попыталась пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В Барнауле прошло мероприятие, приуроченное ко Дню подразделений специального назначения в структурах МВД. Его участники возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне.
Пожар произошел на территории гаражного кооператива в Барнауле. Возгорание случилось в одном из заброшенных гаражей на улице Бабуркина рядом со школой № 122. Местные жители утверждают, что подростки подожгли мусор и скрылись с места происшествия.
В Алтайском крае фиксируют рекордно высокий спрос на ипотеку. В июле 2020 года жители Алтайского края оформили 905 ипотечных кредитов на покупку строящихся квартир. Это на 148% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда населению выдали 256 кредитов.
Комментарии