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Новости

Гендиректор "Бондюэль" погиб под колесами автомобиля

, ИА "Амител"
Сбивший его водитель скрылся с места происшествия
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Гендиректор компании по производству овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль скончался от телесных повреждений, полученных во время наезда автомобиля, сообщает телеканал BFMTV.

Бизнесмена сбила машина во время его велопрогулки по французскому городу Лилль. Это произошло на глазах его супруги и друзей.

Травмы оказались смертельными. Мужчина скончался до прибытия медиков.

Совершивший наезд водитель скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.08.2020 09:24
CALIBR

Вот жеж клятые буржуины , катаются семьёй на велосипедах в открытую, по городу , специально ища приключения на свою пятую точку приложения. Владелец всемирно известной сети.
А у нас в крае кто либо видел на улице среди граждан владельца Алтайбойлера и одновременно очень богатого человека в окружении жены, детей на самокатах, к примеру ?

30.08.2020 09:32
- гость -

CALIBR, завидуешь ему что ле?
Можешь и у нас ночью покататься. Не думаю, что кто-то будет тормозить велосипедиста.
В Горном их полно велотуристов и богатых и бедных.

30.08.2020 09:38
CALIBR

30.08.2020 09:32
- гость -
CALIBR, завидуешь ему что ле?
Можешь и у нас ночью покататься. Не думаю, что кто-то будет тормозить велосипедиста.
В Горном их полно велотуристов и богатых и бедных.

Генеральный директор французской компании - производителя овощных консервов Bonduelle Жером Бондюэль погиб в результате ДТП в ночь на 29 августа. 50-летний топ-менеджер ехал с женой и дочерью на велосипеде по Эрфуртскому мосту в Лилле, когда его сбил автомобиль.
+++++++++++++++++
Гриша , сам над ошибками поработаешь или фейсом по тейблу поводить в очередной раз ?

30.08.2020 09:44
- гость -

ну хоть кто-то написал, что это произошло в 2 часа ночи

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