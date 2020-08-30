Гендиректор "Бондюэль" погиб под колесами автомобиля

Гендиректор компании по производству овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль скончался от телесных повреждений, полученных во время наезда автомобиля, сообщает телеканал BFMTV.
Бизнесмена сбила машина во время его велопрогулки по французскому городу Лилль. Это произошло на глазах его супруги и друзей.
Травмы оказались смертельными. Мужчина скончался до прибытия медиков.
Совершивший наезд водитель скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.
Комментарии
Вот жеж клятые буржуины , катаются семьёй на велосипедах в открытую, по городу , специально ища приключения на свою пятую точку приложения. Владелец всемирно известной сети.
А у нас в крае кто либо видел на улице среди граждан владельца Алтайбойлера и одновременно очень богатого человека в окружении жены, детей на самокатах, к примеру ?
CALIBR, завидуешь ему что ле?
Можешь и у нас ночью покататься. Не думаю, что кто-то будет тормозить велосипедиста.
В Горном их полно велотуристов и богатых и бедных.
30.08.2020 09:32
- гость -
CALIBR, завидуешь ему что ле?
Можешь и у нас ночью покататься. Не думаю, что кто-то будет тормозить велосипедиста.
В Горном их полно велотуристов и богатых и бедных.
Генеральный директор французской компании - производителя овощных консервов Bonduelle Жером Бондюэль погиб в результате ДТП в ночь на 29 августа. 50-летний топ-менеджер ехал с женой и дочерью на велосипеде по Эрфуртскому мосту в Лилле, когда его сбил автомобиль.
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Гриша , сам над ошибками поработаешь или фейсом по тейблу поводить в очередной раз ?
ну хоть кто-то написал, что это произошло в 2 часа ночи