Жителя Алтайского края судят за убийство бывшей жены

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 45-летнего жителя Новоалтайска, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В 2018 году женщина бросила своего мужа после около 20 лет совместной жизни, из-за того что супруг злоупотреблял спиртным, бил ее и детей. Его привлекали за это к административной и даже уголовной ответственности, но изменений в поведении за этим не последовало.
Развод и переезд женщины с тремя детьми никак не повлиял на решимость мужчины возобновить отношения. Он неоднократно угрожал экс-супруге применением насилия и весной осуществил угрозу.
"В один из дней мая этого года он вновь пришел к дому бывшей супруги, после чего между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый повалил женщину на землю и нанес ножевое ранение в грудь. От полученной травмы потерпевшая скончалась", – уточнили в ведомстве.
Мужчина признал свою вину, однако утверждает, что у него не было намерения убивать возлюбленную.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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