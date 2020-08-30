Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился со словами благодарности к коллегам из омской больницы, которые спасли жизнь российского политика Алексея Навального.
В своем Telegram-канале доктор отметил важность своевременной постановки пациенту правильного диагноза и назначении верного лечения.
Мясников также сообщил, что о заслуге медиков из Омска знают и немецкие врачи. По его словам, он не слышал осуждения или сомнений от иностранных коллег о том, что что-то было сделано не полностью или не так.
Доктор отметил, что те, кто критикует и обвиняет омских врачей, "гневят Бога". Он призвал медиков не обращать внимания на подобные упреки.
"Мы все с вами, мы знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Вы ему спасли жизнь", – заявил Мясников.
Ранее amic.ru писал, что Алексея Навального госпитализировали после того, как ему стало плохо в самолете. Политик потерял сознание и впал в кому. Для поддержания жизни потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.
Позднее главврач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский раскрыл основной предварительный диагноз Алексея Навального.
По словам медицинского работника, результаты анализов говорят о том, что в организме пациента нет никаких оксибутиратов и барбитуратов, а также других признаков, которые свидетельствуют об отравлении. Это могло быть вызвано резким понижением сахара в крови во время полета.
Однако немецкие врачи пришли к иному заключению. Они говорят об отравлении оппозиционера Алексея Навального ингибиторами холинэстеразы.
Комментарии
Да все они коррупционеры.По этому поводу есть Клип "Взяточники учителя и врачи"
Кто завод пилил долями?Доктора с учителями.
Несомненно, воодушевление Мясникова воодушевит врачей мира во всём мире на свершение новых свершений.
Русская традиция "не обращать внимания на критику" никогда еще не доводила до добра
"Это не обычный яд". Немецкий токсиколог об отравлении Навального
Яд, обнаруженный в организме Навального, высокотоксичен, и в свободном доступе веществ этой группы не найти, рассказал в интервью DW немецкий токсиколог Флориан Айер. Эти вещества можно найти, например, в инсектицидах, пестицидах, а также в боевых ядах. К той же группе относится и отравляющее вещество "Новичок".
"Доктор отметил, что те, кто критикует и обвиняет омских врачей"...
Этот клеврет власти лжёт - ведь никто не критикует лечащих врачей, порицают главврача - который позволял находиться в своем кабинете и палате Навального неких людей, которые там не могли находиться! А затем выдал за диагноз симптомы болезни...
Сначала Лёша впал в кому от диабета, потом от эпилепсии, потом была версия от насморка....... пока не попал в Шарите.
о том какая медицина у нас и загнивающем западе..
в Москве обнаружил аптеку, где в качестве лекарства от любых болезней, в том числе коронавируса, продавали настойку на ящерицах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний.
Да фиг с ним, с мясниковым, грЫша с мадам че говорят?
30.08.2020 12:50
- гость -
Бежим впереди паровоза?А что сказали в "Шаритэ"?
30.08.2020 12:44
- гость -
А затем выдал за диагноз симптомы болезни...
Смотрите диагноз по МКБ-10.
МКБ-10 - Международная классификация болезней
Классы МКБ-10.
Нарушение обмена углеводов
А чё с кокаином-то версию не активно рассматривают? Ну понятно же: бухнул накануне, сил нет, работы много. Зашёл в сортир нюхнуть, а организм с ещё не выведенным алкоголем, бастанул. Обычное дело. Кровяку на гемодиализе промоют, в коме поспит немного, силы вернутся, и разбудит.
Или ждут, думают, как применить ситуацию? Можно же и заработать на беспорядках.
12:53---То скорее всего настойка из Китая привезённая.Они на этом деле собаку съели.Хоть и не корейцы.
Поди немецкие врачи с его головным мозгом проделывают всякие опыты с электродами.Они на это дело ушлые ещё с тех времён.Случаем пользуются.Он же не ариец.
Хотя по убеждениям геноссе.