Телеведущий Дмитрий Дибров озвучил размер своей пенсии

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что размер его пенсии составляет 33 тысячи рублей.
"У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже", — сообщил 60-летний ведущий.
Дибров отметил, что считает размер своего пособия справедливым.
Напомним, в начале 2020 года некоторые российские деятели культуры озвучили размеры своих пенсий. Так, народный артист РСФСР Лев Лещенко сообщил, что получает от государства 30 тысяч рублей. Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович признался, что ему ежемесячно платят 23 тысячи рублей, а юморист Евгений Петросян рассказал о пособии в 20 тысяч рублей.
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