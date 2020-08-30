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Телеведущий Дмитрий Дибров озвучил размер своей пенсии

, ИА "Амител"
Шоумен сообщил, что у него трудовая книжка без единого перерыва в стаже
Фото: скриншот из видео / Первый канал

Фото: скриншот из видео / Первый канал

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что размер его пенсии составляет 33 тысячи рублей.

"У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже", — сообщил 60-летний ведущий.

Дибров отметил, что считает размер своего пособия справедливым.

Напомним, в начале 2020 года некоторые российские деятели культуры озвучили размеры своих пенсий. Так, народный артист РСФСР Лев Лещенко сообщил, что получает от государства 30 тысяч рублей. Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович признался, что ему ежемесячно платят 23 тысячи рублей, а юморист Евгений Петросян рассказал о пособии в 20 тысяч рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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