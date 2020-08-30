Роскосмос оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Астероид 2011 ES4 размером с многоэтажный дом пролетит вблизи Земли 1 сентября. В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к планете небесного тела и сообщили, что оно не представляет существенной опасности для землян.
Как сообщила пресс-служба госкорпорации, астероиды из группы Аполлонов (тех, которые пересекаются с орбитой Земли — ред.) достаточно часто приближаются к планете. Только за август 2020 году астрономы зафиксировали почти 80 тысяч подобных сближений, самое близкое из которых составило менее восьми тысяч километров.
"Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной", — заявили в Роскосмосе.
Как уже писал amic.ru, астероид 2011 ES4 размером от 22 до 49 метров пролетит вблизи Земли во вторник, 1 сентября. Астрономический объект приблизится к планете на расстояние 120 тысяч километров. Это в три раза меньше, чем до Луны.
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