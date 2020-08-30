315 тысяч молодых сазанов выпустили в Обь

С целью компенсации вреда водным биологическим ресурсам специалисты Минприроды Алтайского края выпустили в Обь более 315 тысяч молодых сазанов, сообщает пресс-служба ведомства.
Рыбу выпускали за старым мостом у северного порта в поселке Восточном. Как отмечается, это место выбрали не случайно: с пологого берега удобно плавно направить рыбу в реку.
Отмечается, что ущерб водным биоресурсам от деятельности предприятий определяется рыбохозяйственными научными организациями. На основании полученных данных эксперты рассчитывают необходимое для восстановления потерь количество мальков. Их выращивают в специальных питомниках.
Сезон компенсационного зарыбления может продолжаться, пока лед не закроет реку.
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