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Новости

Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 190

, ИА "Амител"
Трое человек остаются без вести пропавшими
Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190, а ранения в общей сложности получили 6,5 тысячи человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет правительства Ливана.

Также сообщается, что три человека числятся пропавшими без вести, 300 тысяч остались без жилья. От взрыва пострадало свыше 50 тысяч домов.

Ранее местные СМИ заявляли о 178 погибших.

Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Как сообщали местные власти, причиной детонации стала хранившаяся на складе конфискованная аммиачная селитра общей массой 2,75 тысячи тонн. Тогда же столицу Ливана признали зоной бедствия на две недели, в городе ввели режим ЧС. Спустя несколько дней местные жители устроили антиправительственные митинги, в результате которых премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил об отставке правительства в полном составе.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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