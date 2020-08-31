Скончался создатель мультсериала "Смешарики"

Художественный руководитель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
"Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики", – приводит ТАСС слова Капкова.
Что послужило причиной кончины продюсера, не уточняется.
Анатолий Прохоров родился в 1948 году в Осло. Окончил физический факультет МГУ. Является сооснователем анимационной студии "Пилот", а также студии компьютерной анимации "Петербург", которая и производила "Смешариков". Этим проектом Прохоров руководил с 2003 года.
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