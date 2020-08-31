До конца 2020 года доллар будет держаться в пределах 70-75 рублей, а цена евро сохранится на уровне 86-89 рублей. Об этом рассказал экономист Никита Масленников в интервью изданию ura.ru.
По мнению эксперта, рост курса евро во многом связан с геополитическими факторами, в частности с ситуацией в Белоруссии и реакцией на нее стран Евросоюза. При этом Масленников сомневается, что это будет иметь долгосрочное значение, и курс стабилизируется после того, как "финансово-валютные рынки переварят все новости".
Экономист спрогнозировал возвращение курса доллара до конца 2020 года на уровень 70-75 рублей, а евро – до 86-89. При этом в течение оставшихся четырех месяцев возможны резкие колебания валюты, однако, по мнению Масленникова, они будут локальными. Их причиной могут стать выборы президента США или другие геополитические события.
Несмотря на это, эксперт уверен, что рубль сохранит волатильность и улучшит свои позиции.
Комментарии
Ни о чем, все будет как есть, а может быть не будет, а может будет лучше, а может и нет...
сегодня-завтра доллору досвидос
Какой позитивный прогнозик. Учитывая 2 трлн дефицита и не затыкающийся печатный станок - 100 р за бакс. Ну и посчитаем количество павшего МСБ к Декабрю, там еще потребуется отнять денег у народа! Сверх зарплаты бюджетникам то платить надо, у начальства протирающего штаны оклады завышенные кто обеспечит - люди!