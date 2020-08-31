Житель Алтайского края отправился в автопробег в честь окончания Второй мировой войны

Житель села Тундриха Залесовского района Григорий Емельянов отправился в одиночный автопробег на Дальний Восток в честь 75-летия со дня окончания Второй мировой войны, пишет паблик "Люблю мое Залесово".
Утром 2 сентября 1945 года власти Японии подписали акт о своей капитуляции на борту линейного корабля "Миссури" ВМФ США, что фактически является датой окончания Второй мировой войны. 3 сентября указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День победы над Японией, который вспоминается жителями России намного реже, чем День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Чтобы привлечь внимание общественности к памятной дате, Григорий Емельянов на личном автомобиле отправился в автопробег на Дальний Восток. Мужчина собирается посетить мемориалы и памятники в Кемерове, Красноярске, Чите, Хабаровске и Владивостоке, а конечной целью путешествия является остров Русский.
Комментарии
Счастливый человек!, может делать то, что душа желает, удачи!