Исторический минимум. ВТБ снижает ставку по автокредитам

ВТБ меняет ставки в линейке автокредитования "ЭкстраЛайт": всего 6,5% на кредит для нового автомобиля и 6,4% – для подержанного. Такой низкий процент возможен при оформлении заявки онлайн на сайте по самым популярным условиям с личным страхованием жизни. Минимальный процент при покупке всех страховых и сервисных услуг – 1% и 0,4 % соответственно.
По словам начальника управления "Автокредитование" банка ВТБ (ПАО) Ивана Жигарева, спрос на автомобили постепенно восстанавливается – в июле клиенты приобретают машины в кредит в три раза чаще, чем в апреле, и число сделок уже почти достигло значений самого активного месяца года – марта.
"Актуальным в последнее время становится онлайн-кредитование. Поэтому мы предлагаем наиболее выгодные условия покупки автомобиля в кредит именно при оформлении заявки на сайте банка. Таким заемщикам мы специально предоставляем дополнительный дисконт на один процентный пункт. Учитывая, что большинство клиентов выбирают автокредитование с приобретением личного страхования жизни, с новыми условиями ставка для них составит 6,5% при выборе нового авто и 6,4% – поддержанного, что значительно выгоднее кредитования наличными", – пояснил он изменения в автокредитовании.
В ВТБ также уточнили, что если клиент не планирует приобретать страховые или сервисные услуги, базовая ставка по программе для новых автомобилей снижена на 4% и составит 10,5%.
При выборе страхования жизни к ней можно получить дисконт в 3%, страхования автомобиля по программе "Вместо КАСКО" – 4%, карты "Автолюбитель" с сервисными услугами – 1,5%. Кроме того, 1% дисконта можно получить за оформление заявки на кредит через сайт банка. Таким образом, минимальная ставка по кредиту для клиентов составит 1% годовых.
Для тех, кто покупает подержанные автомобили в кредит, базовая ставка по программе снижена на 5%, до 10,9%. На нее тоже распространяется система дисконтов: при подаче заявки на сайте банка клиенту доступна скидка в размере 1%, при выборе страхования жизни – 3,5%, страхования автомобиля в рамках "Вместо КАСКО" – 5%, карты "Автолюбитель" – 1%. С учетом всех дисконтов ставка для клиента составит 0,4% годовых.
Зарплатные клиенты банка и те, кто уже ранее кредитовался в ВТБ, получат скидку 1% к базовой ставке в любом случае.
Ознакомиться с полными условиями измененных ставок в линейке автокредитования можно на сайте банка.
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