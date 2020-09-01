Маски и термометрия. Каким будет обучение в Финансовом университете в пандемию

С 1 сентября студенты Финансового университета начинают учиться в новом формате. Некоторые занятия переведут в дистанционную форму. На очном и вечернем отделении пары организуют по рекомендациям Роспотребнадзора.
Что изменится?
В аудиториях будут регулярно проводить генеральную уборку и дезинфекцию, а на входе в университет организована термометрия. Студенты и сотрудники должны носить маски (исключение – преподаватели, которые ведут лекции). До особого распоряжения Минобрнауки все массовые мероприятия в вузе отменены.
До какого числа можно подать документы?
Филиал продолжает набор на заочную форму обучения. Подать документы в бакалавриат можно до 25 сентября, в магистратуру – до 15 сентября. Программы бакалавриата – "Финансы и кредит", "Корпоративное управление", "Учет, анализ и аудит"; магистратуры – "Финансовый менеджмент и рынок капиталов". Заочники начнут учебный год с 1 октября в дистанционном формате.
Приемная комиссия работает ежедневно, включая субботу и воскресенье, с 9:00 до 18:00
Можно ли оплатить в рассрочку?
В Финансовом университете понимают, что в пандемию могут возникнуть сложности с оплатой обучения. Поэтому рассчитаться можно в рассрочку: помесячно или поквартально. Предусмотрены скидки на обучение. Также Финуниверситет дает возможность получения двух дипломов и параллельного обучения за рубежом.
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 54
Телефоны приемной комиссии: +7 (913) 232-55-88, +7 (902) 997-23-72
E-mail: pr.altai@fa.ru
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