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Маски и термометрия. Каким будет обучение в Финансовом университете в пандемию

, ИА "Амител"
В вузе рассказали, что изменится для студентов с 1 сентября 2020 года

С 1 сентября студенты Финансового университета начинают учиться в новом формате. Некоторые занятия переведут в дистанционную форму. ​На очном и вечернем отделении пары организуют по рекомендациям Роспотребнадзора.

Что изменится?

В аудиториях будут регулярно проводить генеральную уборку и дезинфекцию, а на входе в университет организована термометрия. Студенты и сотрудники должны носить маски (исключение – преподаватели, которые ведут лекции). До особого распоряжения Минобрнауки все​ массовые мероприятия в вузе отменены.

До какого числа можно подать документы?

Филиал продолжает набор на заочную форму обучения. Подать документы в бакалавриат можно до 25 сентября, в магистратуру – до 15 сентября. Программы бакалавриата – "Финансы и кредит", "Корпоративное управление", "Учет, анализ и аудит"; магистратуры – "Финансовый менеджмент и рынок капиталов". Заочники начнут учебный год с 1 октября в дистанционном формате.

Приемная комиссия работает ежедневно, включая субботу и воскресенье, с 9:00 до 18:00

Можно ли оплатить в рассрочку?

В Финансовом университете понимают, что в пандемию могут возникнуть сложности с оплатой обучения. Поэтому рассчитаться можно в рассрочку: помесячно или поквартально. Предусмотрены скидки на обучение. Также Финуниверситет дает возможность получения двух дипломов и параллельного обучения за рубежом.

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 54
Телефоны приемной комиссии: +7 (913) 232-55-88, +7 (902) 997-23-72
E-mail: pr.altai@fa.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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