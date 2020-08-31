Жителей Алтайского края восхитил огромный паук

Фото: ok.ru/gazetanas
Крупный паук пожаловал в гости к жителям заринского поселка. Его обнаружили рядом с клубникой. Фотографии членистоногого опубликовали в группе газеты "Наш город Заринск" в социальной сети "Одноклассники".
"Живем на поселке Новый, вот такой красавец пришел к нам полакомиться ягодой!" – рассказали авторы снимков.
Ранее о гигантских пауках несколько раз сообщали жители Барнаула. Одного из них встретили на даче в Научном городке. Нашлись и знатоки, которые рассказали, что на фото особь южнорусского тарантула. Они малоядовиты, а укусы вызывают только местный эффект.
Комментарии
Красивая зверюга. Ягоду он не ест, за ягоду не беспокойтесь. Это хищник, питается насекомыми, в том числе вредителями.
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