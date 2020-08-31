Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения блогера Егора Жукова

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту избиения блогера и оппозиционера Егора Жукова, передает ТАСС со ссылкой на представителя пострадавшего Стаса Топоркова.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщает, что 30 августа в отделение обратился "молодой человек", который заявил, что двое неизвестных избили его и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
Как ранее сообщил amic.ru, 31 августа появилась информация об избиении российского блогера Егора Жукова. Двое неизвестных, которые передвигались на самокатах, напали на него возле собственного дома.
Напомним, что 6 декабря 2019 года суд вынес приговор Егору Жукову, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности. Прокуратура просила отправить его в колонию на четыре года, но суд дал ему условный срок.
Комментарии
Не может быть! И, что, найдут и покарают преступников?!
Довольный такой, нравиться похоже
31.08.2020 15:25
вам может тоже понравится, когда вас бьют, попробуйте
31.08.2020 15:25
вам может тоже понравится, когда вас бьют, попробуйте
Такое выражение морды лица прям светится от счастья.
Когда пришел успех и ты будешь радоваться.
Мне одеому, глядя на его довольную "моську" вспомнилось бессмертное:
"... Как всегда нападавший неизвестен...
- Так, а моё алиби ?
- Ты остаёшься со следами насилия на лице..."