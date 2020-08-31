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В Барнауле внук украл ноутбук у собственной бабушки

, ИА "Амител"
Полиция уже вернула технику пенсионерке
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнауле 37-летний мужчина украл ноутбук у собственной бабушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

72-летняя жительница краевой столицы обратилась в полицию с заявлением о пропаже девайса стоимостью 15 тысяч рублей. Она рассказала, что некоторое время отсутствовала в городе, а когда вернулась домой – обнаружила пропажу.

Правоохранители не нашли следов взлома и выяснили, что злоумышленник проник в квартиру, открыв входную дверь ключом. Позднее по подозрению в совершении преступления полиция задержала внука потерпевшей, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Подозреваемый во всем признался и рассказал, что ноутбук он сдал в ломбард, однако полученные деньги потратить не успел. Стражи порядка изъяли ноутбук и вернули бабушке, а против ее внука возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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