За сутки в России выявили почти 5 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 4993 новых случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 995 319. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидерство по приросту инфицированных на 31 августа удерживает Москва (+685). Второе место занимает Санкт-Петербург (+188), третье – Московская область (+146). Алтайский край, в котором выявили 65 случаев заболевания, на 27-й строчке.
Из больниц выписали еще 2405 пациентов, общее число выздоровевших составило 809 387. С подтвержденным коронавирусом умерло 83 человека, всего за время пандемии зарегистрировано 17 176 летальных исходов.
Комментарии
завтра 1 сентября!
приурочим ко дню знаний МИЛЛИОННОГО заболевшего) и дадим ему памятный значок
ну и дальше что? в нам вместе с вашими драгоценными 100 летними бабками под замок сесть надо?
31.08.2020 15:26
- гость -
бабок - не надо?...
А тебя свинья родила?
выкормыш