Мужская сборная России по биатлону тренируется на Алтае

Мужская сборная России по биатлону приехала на учебно-тренировочную базу на Семинском перевале. По словам нового тренера национальной команды Валерия Польховского, сборная не тренировалась здесь более 10 лет.
"Привели в порядок стрельбище. Можно достойно проводить сборы. Семинский перевал – отличное место для подготовки к Олимпиаде в Пекине и предолимпийской неделе. Там высота идентична той, что будет на Играх, а разница по времени – всего два часа. Снег и скольжение тоже похожи. Можно сказать, начав с команды Каминского, мы уже используем Семинский перевал для подготовки к Играм, и планируем делать это и впредь", – цитирует Польховского сайт Союза биатлонистов России.
Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.
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