Советы от профи. Как выстоять автосервисам в период пандемии

Владельцы автосервисов ожидают череду банкротств из-за COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру". Представители малого бизнеса обратились с открытым письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину: они сообщили о более чем двойном сокращении оборота капитала. Есть ли способ остаться на плаву и пережить сложные времена без потерь? Рассказывают эксперты сайта proffsoft.ru.
Как улучшить работу автосервисов в период кризиса?
Чтобы сохранить стабильный поток клиентов и квалифицированный персонал, можно:
- разработать и предложить постоянным посетителям льготные схемы обслуживания, гарантирующие ощутимую выгоду при заказе сразу нескольких услуг;
- арендовать или взять по договору лизинга фирменное оборудование для диагностики и ремонта транспортных средств и сообщить об этом клиентам;
- использовать для продвижения услуг любые возможности: социальные сети, фирменный сайт, средства массовой информации, которые часто готовы разместить рекламу на льготных условиях.
Как отследить эффективность принятых мер?
Хорошим решением будет установить программу для автосервиса, где предусмотрены все нюансы ведения бухгалтерии и оперативного контроля повседневной деятельности. С ее помощью можно:
- своевременно формировать первичные документы;
- быстро оформлять заказы;
- вести аналитику по клиентам, партнерам и машинам, надежно сохраняя данные в памяти компьютера;
- учитывать операции в кассе, выплаты заработной платы, расчет налогов и поступлений, исключая напрасные расходы и ошибки в отчетной документации.
Такое решение позволяет:
- наладить строгий оперативный и бухгалтерский учет;
- получать актуальную информацию по клиентам, автомобилям, персоналу;
- повысить качество обслуживания клиентов: не допустить задолженностей и возможного злоупотребления;
- увеличить число посетителей, которые оценят качество услуг.
Автоматизация работы автосервиса – одна из самых эффективных мер по выживанию в непростой экономической обстановке.
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Качество залог успеха во все времена.