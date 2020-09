Смесь Анджелины Джоли и Ирины Шейк. Как выглядит новая девушка Брэда Питта

Новый роман Брэда Питта вызвал бурные обсуждения в Сети. Избранницей 56-летнего актера стала 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски. Воркующая пара была замечена в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели частным рейсом из Парижа. Оттуда они отправились в поместье Шато Мираваль, где Брэд в свое время женился на Анджелине Джоли, сообщает Hello! По сообщениям СМИ, Николь оказалась женой давнего друга Питта – ресторатора Роналд Мэри. У них свободные отношения и он не против интрижки жены с голливудским секс-символом. Саму Николь часто сравнивают с бывшей женой Брэда, Анджелиной Джоли, и моделью Ириной Шейк. В fashion-бизнесе она более известна как Нико Мэри, ее интересы представляют агентства А Management, Official Models и NEXT Models. Известно, что у Николь есть сын Эмиль. И глядя на фотографии девушки мы можем понять, почему Брэд не устоял.