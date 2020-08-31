Застройщик устраняет замечания новоселов барнаульского долгостроя

Жильцы дома по адресу Павловский тракт, 191, который ввели в эксплуатацию в этом году, оказались недовольны качеством некоторых выполненных работ, сообщает пресс-служба мэрии.
Представитель подрядчика заверил, что по каждому из обращений обязательно последует реакция. Часть работ, по его словам, уже проводят.
"Ежедневно на объекте находится несколько наших сотрудников, все эти претензии обрабатываем, частично пытаемся исправить сразу, – пояснил гендиректор компании "Барнаулкапстрой" Сергей Шумов. – Так, например, к штукатурным работам по дополнительным соглашениям приступаем уже с завтрашнего дня. По входным группам в подъездах уже определено, сколько дверей нуждается в замене, сколько – в регулировке".
Еще одним важным вопросом стало беспокойство новоселов по поводу готовности здания к началу отопительного сезона. Его обсуждал с жильцами во время выездного совещания замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев.
"Договорились о том, что сформируем дорожную карту по устранению замечаний по степени их важности, – уточнил Полежаев. – У генподрядчика есть обязательства по завершению всех работ на этом объекте. Будем решать проблемы, изыскивать необходимое финансирование".
Замглавы уточнил, что вопрос поставлен на его личный контроль. Городская администрация будет еженедельно проверять, как продвигаются работы, заверил Полежаев.
Напомним, генподрядчиком с 2017 года выступает ООО "Сибресурс", к которому объект перешел от компании "СтройГАЗ", объявленной банкротом. В декабре 2019 года внесли изменения в разрешение на строительство и проектно-сметную документацию.
Дом разделили на два объекта – по количеству блок-секций. Это сделало возможным сдачу каждой из них поочередно, исходя из степени ее готовности. Первую блок-секцию сдали в эксплуатацию в феврале, вторую – в августе.
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