День знаний – праздник не только для школьников, но и для владельцев цветочных магазинов. В этот день выручка во флористических салонах вырастает в разы. И, как уверены барнаульские предприниматели, на востребованность их товара не повлияет даже пандемия коронавируса. Рассказываем, почему COVID-19 не смог "убить" цветочную сферу в Барнауле, почему эта ниша будет процветать во все времена и сколько стоит красивый букет учителю в 2020 году.

Почем букетик

В среднем букет на 1 сентября, стоит 400-500 рублей, рассказывает amic.ru владелец студии цветов "Азалия" Фуад Алиев. Самый бюджетный вариант в этом году – букет из трех роз и целлофан, который можно приобрести за 100 рублей. Максимальная стоимость букета, который однажды покупали в "Азалии" к Дню знаний, составляла 8000 рублей. Но на него скидывались всем классом.

В компании "Соцветие" средняя цена букета на День знаний обходится в 500-800 рублей. Столько стоят небольшие композиции или корзиночки с цветами. Правда, цифра эта – очень условная. Все зависит от финансовых возможностей покупателя, говорит amic.ru директор по развитию оптово-розничной компании "Соцветие" Наталья Пашаева.

Минимальная стоимость букетов, которые покупают родители школьников в салоне "Флорис", начинается от 490 рублей. И, как уверяют в салоне, за такую цену можно приобрести весьма красивую композицию.

"У нас покупатели поделились на два лагеря. Первые – люди, которые покупают букет для себя. Вторые – те, кто приобретает букет от родительского комитета, общую для всего класса большую композицию, корзину, либо что-то такое. И в этом случае средний чек около 3000 рублей", – рассказали amic.ru представители флористического салона.

Что покупают в Барнауле

По словам Натальи Пашаевой, в последние годы в тренде — небольшие корзиночки с цветами или коробочки с ручками. Также очень популярны композиции из сухоцветов.

"Это долгоиграющая история, они долго будут стоять. Раньше особо активно в букеты добавляли разные линейки, сейчас такого не так много. А так как 1 сентября – это осень, то люди отдают предпочтение желтым, коричневым, желто-красным букетам. Яркие цветы тоже любят", – рассказывает представитель "Соцветия".

Барнаульский флорист Вера Юрова говорит, что еще одна тенденция среди барнаульских школьников в последнее время — дарить учителю не по букету от человека, а от каждого по одной одинаковой розе. Так собирается большой красивый букет, который педагогу приятно домой унести, а для родителей существенная экономия.

В целом, по словам флориста, День знаний для цветочного бизнеса превращается в череду "вынесете мне все хризантемы, я выберу одну самую пышную".

"Еще просят отрезать целлофан на 50 рублей, чтобы свои цветы из сада упаковать – это еще популярнее. Мы идем на это, потому что плохо с посещаемостью, народом. А вот в центре, например, некоторые магазины такие заказы даже не возьмут", – делится Вера.

По мнению флористов, "московский тренд" на отмену цветов (в столице предпочитают дарить деньги в конверте), до Барнаула дойдет еще не скоро, если вообще дойдет. Поэтому цветы на 1 сентября и День учителя по-прежнему останутся в фаворе.

"Я думаю, что цветы будут всегда. Тренда на отмену нет. Ведь большинство учителей – это женщины. А любой женщине приятно получить цветы. У нас все равно люди идут. И всем хочется по традиции цветы подарить. Просто со временем меняется состав букета", – считает Наталья Пашаева.

"Надеемся на лучшее"

Впрочем, ряд флористов все же опасаются, что спрос на цветы в День знаний 2020 года будет ниже, чем год назад.

Вера Юрова сообщила, что в цветочном магазине, где она работает даже закупили меньше цветов, чем в 2019 году.

Такого же мнения придерживаются и в "Азалии". По прогнозам Фуада Алиева, 1 сентября сеть цветочных магазинов продаст примерно на 20% меньше товара, чем в прошлом году.

А вот в "Соцветии" настроены более оптимистично, тем более, что падения спроса здесь пока не увидели.

"Пока что сложно сравнивать с прошлым годом, ведь праздник еще не прошел. Но судя по тому, как люди спрашивают, интересуются, заходят, смотрят, мы не можем сказать, что спрос упал. Конечно, многие ожидают, что торговля будет хуже. Но это пока, скорее, страхи. Ведь сначала было вообще непонятно, откроют ли школы, будут линейки или нет. Потом заявили, что линейки будут, но для 1 и 11 классов. Так что да, возможно спрос будет меньше. Но мы пока надеемся на лучшее", – говорят представители компании.

В салоне цветов "Флорис" и вовсе фиксируют рост покупок. Правда, пока речь о предварительных заказах.

"У нас есть прирост и предзаказов много. И если в прошлом году люди шли покупать цветы именно 1 сентября (а точнее, 2 сентября, линейка была в этот день). То в 2020 году много предзаказов за неделю. Люди не хотят стоять в очередях и они хотят зарезервировать цветок, который им очень нравится. Иначе покупатель может приехать в салон и выбирать из того, что осталось", – рассказали в магазине.

Держать марку и цены

Предприниматели утверждают, что стараются держать цены на цветы. И не поднимали стоимость своего товара ни в пандемию, ни перед Днем знаний. И это несмотря на скачущий курс доллара, перебои с поставками цветов и дефицит.

По словам Фуада Алиева, большинство цветов доставляют в Россию из Голландии и Эквадора. Но в пандемию самолеты с цветами летали без пассажиров, поэтому стоимость доставки значительно возросла. И все же в "Азалии" решили цены не поднимать. Не стали этого делать и после падения рубля.

"Курс доллара в июле поднялся на 13 рублей по сравнению с январем-февралем. И цветы уже дороже приходят к нам что-то на 5-10 рублей. Но не критично, не на 50 рублей. Для глаза это несильно заметно, люди и не поняли ничего. Но мы не поднимали тогда стоимость. У нас низкие цены и мы хотим держать эту марку", – говорит предприниматель.

Наталья Пашаева рассказывает, что оптовые цены выросли из-за дефицита товара.

"От пандемии страдал весь мир и, естественно, когда стали закрываться цветочные магазины, упал спрос на цветы. Люди перестали брать цветы, из-за этого страдали садовники, которые их выращивают. Приходилось очень много выбрасывать. Ведь они вырастили целые плантации, а спроса не было. После этого горького опыта садовники посадили меньше. Побоялись. А спрос начал восстанавливаться и, соответственно, образовался дефицит. Поэтому было определенное повышение стоимости. Кроме того, в апреле-мае начал расти курс доллара. Но мы старались цены сдерживать", – объясняет она.

Не поднимали цены и в "Флорисе". А вот Вера Юрова сообщила, что им пришлось увеличить цены примерно на 20%.

Похороны и дни рождения никто не отменял

По словам флористов, если пандемия и повлияла на потребность в цветах, то лишь временно и незначительно. Конечно, самое начало пандемии цветочный бизнес переживал крайне тяжело. Но сейчас цветочные магазины вернулись почти что к прежним показателям.

Некоторые салоны в период ограничений перешли в онлайн-формат. И именно это позволило компаниям удержаться на плаву. Так произошло в "Соцветии" и во "Флорисе".

"Мы переквалифицировались. У нас были небольшие офлайн-точки. Мы перешли в онлайн и принимали все заказы через интернет и отправляли цветы доставкой. Этот формат пользовался большим спросом. В общем, мы не прогадали. И через месяца два выровнялись. Сейчас не можем сказать, что как-то ощущаем последствия пандемии", – рассказывают во "Флорисе".

В "Соцветии" организовали бесплатную доставку, запустили сайт. "Мы были приятно удивлены. Спрос у нас не падал, ведь дни рождения продолжаются, люди друг друга все равно поздравляют и оказывают внимание. И на тот момент (когда были долго закрыты торговые центры, магазины) выбор подарков и презентов на день рождения существенно снизился. Нельзя было зайти и купить подарок. Все было закрыто. Поэтому люди активно брали цветы. Наверное, именно это нас и спасло", – заключают в "Соцветии".

С тем, что цветы будут вечно востребованным товаром, согласен и Фуад Алиев: "Цветы покупают несмотря ни на что. Но март, апрель и май были тяжелыми. Когда люди сидели дома, наша выручка упала примерно на 80%. Но сейчас мы вышли примерно на тот же уровень. Цветы покупают на уровне прошлого года. Похороны и дни рождения никто не отменял".