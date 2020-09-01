Звезда сериала "Нюхач" решила построить дом в Горном Алтае

38-летняя российская актриса Анастасия Макеева после отдыха на Алтае решила построить дом и приобрела участок в пять гектаров в Чемальском районе, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
По словам местных жителей, земля для будущей усадьбы обошлась Макеевой в 5 миллионов рублей. При этом место для будущего дома находится вдали от цивилизации, оно совсем не обжитое, но поражает своей дикой природой.
Анастасия Макеева – российская актриса театра и кино. Зрителям она известна по ролям в фильме "Манекенщица", телесериале "Нюхач", "Хозяйка моей судьбы", "Мама по контракту" и многим другим.
Как ранее сообщил amic.ru, ранее актер Павел Деревянко решил построить жилье в Горном Алтае. 13 июня он показал основу будущего дома.
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