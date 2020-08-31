Такой день. Причина мора рыбы в озере и крупный пожар в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 31 августа. Без коронавируса.
Глава Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин озвучил результаты проверки воды в озере Горькое-Перешеечное, где местные жители пожаловались на мор рыбы и зловоние. По его словам, причиной выделения вредных веществ и запаха послужило разложение водорослей. Прокуратура региона организовала проверку по факту сообщений СМИ о загрязнении воды.
В Барнауле случился пожар в многоквартирном доме № 49а на улице 1-й Западной. Площадь горения составила 250 квадратных метров. Двухэтажное здание не эксплуатировалось после переселения жильцов. Его планирует снести в 2021 году. Общественники призывают сделать это как можно быстрее, так как строение представляет опасность для людей.
В Бийске администратор магазина в нетрезвом состоянии с мужем напали на покупателя за то, что он пришел в заведение за полчаса до закрытия. По словам пострадавшего, пьяный муж сотрудницы достал нож, накинулся на мужчину и ударил его в грудь, нанеся колотое ранение.
Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк рассказал о сроках восстановления знаменитых букв "Барнаул орденоносный", которые демонтировали в 2017 году. По его словам, смонтируют конструкцию через год – ко Дню города. Эскизы и проект подготовят уже после того, как барнаульцы выберут место размещения букв и ордена.
Комиссия УФАС России по Алтайскому краю вынесла вердикт по обращению жителей Рубцовска, которые пожаловались на рекламу в квитанциях за электроэнергию. На обороте документов была надпись: "Электронный счет киловатты принесет! Получите шанс выиграть 100 кВт·ч, примите участие до 31 июля". В ней обнаружили признаки незаконной рекламы.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк начал процесс формирования коллегии при городской администрации. Главная функция коллегии – это обсуждение особо значимых вопросов в жизни города. В ее состав включают руководителей органов власти, общественных объединений, учреждений, предприятий, правоохранительных органов, а также предпринимателей и депутатов различного уровня.
Прокуратура Барнаула пришла к выводу, что недавно отремонтированные дороги краевой столицы разрушаются из-за большегрузов с песком, которые беспрепятственно передвигаются по городу. Правоохранители уточнили, что добыча песка ведется в барнаульских поселках Ильича и Затон. В связи с этим в мэрию направили представление, чтобы власти организовали весогабаритный контроль.
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