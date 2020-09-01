Американская супермодель Белла Хадид шокировала поклонников и случайных прохожих, прогулявшись по Нью-Йорку в прозрачном боди. Снимки опубликовали в Instagram.
От полного обозрения грудь красавицы спасла только тонкая полоска ткани, проходящая перпендикулярно к телу. На снимках видно, что модели удалось приковать взгляды практически всех окружающих.
Напомним, Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире по формуле "золотого сечения". К таким выводам пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва, рассчитавший лица знаменитостей. Для этого он измерял пропорции лиц, расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти.
Первое место заняла Хадид с показателем 94,35% соответствия формуле. У нее практически идеальный подбородок, заявляет Де Сильва. По его словам, до совершенства не хватило всего 0,3%.
Комментарии
как-то такое себе...
простихоспади какое то
че красивого то? а титьки че сделать нету денег? ушки спаниеля какието
амик умеет новости из ничего перепечатывать
1.09.2020 10:59
krash
Любитель силикона?