Путин увеличил зарплаты главе СК и генпрокурору

Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении заработной платы для госчиновников, главы Следственного комитета и генерального прокурора. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ", – говорится в документе от 31 августа.
Также с 1 октября на 3% увеличится зарплата главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова.
Ранее amic.ru писал о том, как добиться повышения заработной платы (если вы не госчиновник). Несколько советов дала эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова.
Комментарии
Навального нет ни в интенсивной терапии шарите ни в обычной палате, заявили пациенты клиники.... Его здоровье в норме! выписали
мчудака.
Кто то еще хочет поорать про новичок и отравления?
а причина повышения зарплаты? нехватает на проживание? а в цифрах? у них теперь зарплата соответствует прожиточному минимуму, да?
Позор
Маладец! Всё что делает вождь "правильно, потому что верно"!!!
Лишь бы не было войны.
Это не повышение, а индексация в соответствии с официальной инфляцией, хотя реальная инфляция многократно выше трёх процентов.
Первым двум - сторонникам Навального - вы эта, совесть имейте, здесь судьбоносные решения вождя приводятся, а вы вместо того, чтобы прославлять его, Навального пиарите...