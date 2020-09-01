В Республике Алтай выявили 19 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Горном Алтае зафиксировали 19 новых случаев коронавируса, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших в регионе теперь составляет 2181.
"Коронавирус подтвердился у 10 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у пяти жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Шебалинского района и у одного жителя города Горно-Алтайска", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что всего в регионе выздоровели 1899 человек, 27 из которых – за последние сутки.
Ранее в Республике Алтай зарегистрировали 10 летальных случаев у пациентов с COVID-19. Восемь из них скончались от коронавируса.
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