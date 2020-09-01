На YouTube-канале Алексея Навального опубликовали видео, которое он снял перед госпитализацией с отравлением. Ролик рассказывает о бизнесе новосибирских депутатов-единороссов.
Начало фильма посвящено Алексею Джулаю, который, согласно декларации, в 2020 году заработал 22 млн рублей, пишет РБК. Он владеет двумя квартирами по 124 квадратных метра каждая, в его собственности находится 81 земельный участок, два помещения и одно здание.
Также в расследовании рассказывают об имуществе депутатов-единороссов Кирилла Покровского, Евгения Яковенко и Сергея Бондаренко.
Ранее amic.ru писал о том, что доктор Мясников поблагодарил омских врачей за спасение Навального и посоветовал им не обращать внимания на критику.
Комментарии
А разве это по человечески - люди на должностях, при деньгах, во власти а их деятельность показывают с преступной стороны - что это как не раскачивание путинской вертикали?!
Мелковато, даже не интересно после Костина и Заде
Друзья, посмотрите пожалуйста ролик и кратко расскажите о чем там речь. А то дедушка свой компьютер запаролил матерками ,которые я даже не знаю. А у меня на телефоне трафик заканчивается.