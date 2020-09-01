Норка со скидкой. В Барнауле пройдет большая меховая ярмарка от производителя

Вот и лето прошло. Всего через пару месяцев выпадет снег и можно будет доставать теплые зимние вещи. И если у вас все еще нет шубки или хочется купить новую, то первые дни осени – самое отличное для этого время. Потому что Кировская меховая фабрика проводит 1-2 сентября ярмарку, где любое меховое изделие продают с 25-процентной скидкой.
На ярмарке продают очень теплые, красивые и качественные шубки из лисы, соболя, песца, нутрии разных цветов (от черного и графита, до стильного капучино и коралла) разного покроя и длины.
Также вас ждет огромный выбор моделей из норки, которая остается самым востребованным и модным мехом. Оно и понятно: легкая, пушистая, достаточно теплая, с блеском и роскошной фактурой шубка станет украшением для любой женщины. Будь то классический крой с размещением полосок вдоль, изысканное и нетривиальное поперечное размещение или комбинированное.
И еще они по очень демократичным ценам. Успевайте получить промокод на скидку в 25% только на официальном сайте компании-производителя. Большая ярмарка пройдет 1-2 сентября в ДК "Моторостроителей" (ул. Германа Титова, 50а). Опытные консультанты помогут подобрать шубку именно для вашей фигуры.
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