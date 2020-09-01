Почти килограмм конопли изъяли полицейские у двух жителей Горного Алтая

Полицейские задержали двух жителей села Акташ Улаганского района, которые в ночное время занимались сбором конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
Отмечается, что злоумышленников поймали в урочище Калбак-Таш Онгудайского района. Правоохранители изъяли у мужчин два пакета с веществом растительного происхождения, которое передали экспертам для исследования. В дальнейшем выяснилось, что этим веществом оказалась марихуана массой 930 граммов.
В отделении полиции подозреваемые пояснили, что заготавливали марихуану для собственного употребления. В отношении злоумышленников полицейские возбудили уголовное дело.
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