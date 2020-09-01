Жителя Алтайского края задержали за попытку дать взятку на таможне

В Алтайском крае задержали 30-летнего мужчину за попытку дать взятку на таможне. Подробности amic.ru рассказали в пресс-службе ЛУ МВД России по региону.
"30-летний мужчина, находясь в служебном кабинете Алтайской таможни, передал должностному лицу Барнаульского таможенного поста Алтайской таможни, участвовавшему в оперативном мероприятии, денежные средства в размере 12 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.
За деньги мужчина пытался получить ПТС на автомобиль, который он купил за рубежом. Подозреваемого задержали сразу после передачи денег.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.
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