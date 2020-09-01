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15 человек эвакуировали пожарные из барнаульской многоэтажки

, ИА "Амител"
Возгорание произошло в ночь на 1 сентября в жилом доме по улице Георгия Исакова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 1 сентября в многоэтажном жилом доме по улице Георгия Исакова, 142, произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 03:17. К моменту приезда пожарных из окна квартиры на пятом этаже шел густой дым. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 15 жильцов дома.

"Менее 10 минут потребовалось пожарным для полной ликвидации возгорания. Огнем были повреждены мебель и вещи на площади около 7 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 человек личного состава противопожарной службы, одна автолестница и две автоцистерны", – говорится в сообщении.

Жилец квартиры, в которой случилось возгорание, надышался дымом. Его госпитализировали. По предварительным данным, вероятной причиной произошедшего стала неосторожность при курении.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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