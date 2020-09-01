Новые правила охоты утвердили в России

Минюст РФ зарегистрировал приказ "Об утверждении правил охоты", новую редакцию которого подготовили в Минприроды. Об этом сообщает официальный сайт министерства.
- Исключено требование осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек.
- Регламентировано использование световых приборов и тепловизоров при охоте.
- Регламентировано применение петельного лова.
- Уточнена норма, устанавливающая порядок перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием.
- Главам регионов предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.
Как подчеркивают в Минприроды, к работе над документом привлекали экспертов охотничьего хозяйства, научных работников, представителей зоозащитных организаций, юристов и других специалистов.
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