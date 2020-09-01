Умер российский детский писатель Владислав Крапивин

Известный российский писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной клинической больнице № 1. Об этом агентству ТАСС рассказала его невестка Лариса Крапивина.
"Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию – и все", – сказала она.
Крапивин лечился от пневмонии. Его госпитализировали 10 августа, а 12 августа ему сделали операцию.
Владиславу Крапивину был 81 год. Он основал детский отряд "Каравелла", деятельность которого была направлена на изучение морского дела. Крапивин написал такие произведения, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году автор получил премию президента России в области литературы и искусства.
Комментарии
Очень грустно. Только - советский писатель.
вирусной пневмонии?
Гениальный детский писатель.Зачитывался им.Правда думал он уже давно умер.
Как жаль...Уходит эпоха, почти никого уже не осталось...
Когда-то встретилась в журнале "Пионер" повесть "Якорное поле" Владислава Крапивина, после которой его цикл "Во глубине великого кристалла" стала любимой у этого автора.
Какая вирусная? Внебольничная.
такие произведения, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад".
Еще: "В ночь большого прилива", "Далекие горнисты" и другие.