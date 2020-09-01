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Алтайские единороссы приобрели десятки тысяч школьных наборов для нуждающихся

, ИА "Амител"
Помощь оказывали многодетным и малообеспеченным семьям
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

Реготделение "Единой России" в Алтайском крае подвело итоги благотворительной акции "Собери ребенка в школу". По словам руководителя регионального исполнительного комитета партии, депутата АКЗС Дениса Голобородько, в акции приняли участие все местные отделения ЕР. Самыми активными участниками стали депутаты всех уровней власти, сказано на сайте партии.

"Прежде всего мы выяснили количество семей, нуждающихся в поддержке, уточнили списки первоклассников и количество необходимых школьных принадлежностей на каждой территории. В этой работе наши местные отделения тесно взаимодействовали с органами социальной защиты и учреждениями образования. Сбор школьных принадлежностей, одежды, канцелярии осуществлялся как силами местных общественными приемными, так и в специально оборудованном пункте в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", – пояснил Голобородько. – Традиционно, самая существенная поддержка оказывалась парламентариями на округах из собственных ресурсов".

Накануне Дня знаний в городах и районах края по инициативе депутатов прошли различные благотворительные акции. Так, 28 августа в Тальменском районе состоялась акция "Помоги пойти учиться". На собранные средства были закуплены канцелярские принадлежности детям из малообеспеченных семей. 31 августа депутат АКЗС член фракции "Единая Россия" Николай Бушков также принял участие в акции и вручил школьные ранцы и наборы канцелярии учащимся из малообеспеченных семей.

Зампредседателя комитета по аграрной политике и природопользованию, член президиума регионального политсовета ЕР Вадим Смагин направил 100 тысяч рублей на приобретение для школьников из многодетных и социально незащищенных семей канцелярии и других товаров. Поддержку получили ребята из Ельцовского, Косихинского, Кытмановского, Тогульского и Целинного районов.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов передал в Солонешенскую школу более 1000 тетрадей, 50 альбомов для рисования, 100 карандашей, 200 шариковых ручек и две упаковки бумаги для ксерокса.

Председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко передала сертификаты на приобретение школьных принадлежностей юным бийчанам, уже отличившимся в учебе, общественной работе или спорте.

Депутат "Единой России" Наталья Цепенко поздравила педагогов из районов своего избирательного округа с началом учебного года и вручила необходимые для учебы наборы.

Своих избирателей с предстоящим Днем знаний поздравил и вручил школьные наборы депутат фракции ЕР Владимир Репкин. Его коллеги по фракции Анатолий Суворов и Александр Балушкин вручили 40 канцелярских наборов в школы округа № 24 и № 25, расположенные в Ленинском районе Барнаула.

Депутат-единоросс Владимир Устинов помог подготовиться к учебе школьникам из Железнодорожного района Барнаула.

В Барнауле старт акции дал члены местного политсовета, депутаты гордумы Андрей Солодилов и Александр Лисицын. По просьбе директоров школ и родителей Индустриального и Ленинского районов народные избранники помогли свыше 110 ученикам с приобретением портфелей, наполненными необходимыми для школы принадлежностями.

Затем акцию продолжил депутат АКЗС Дмитрий Аганов, который закупил 50 канцелярских наборов для школьников Индустриального района.

Завершили марафон добрых дел председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, руководитель фракции "Единой России" в БГД Вячеслав Перерядов, а также депутаты Дмитрий Абалымов, Евгений Барсуков, Ксения Белоусова, Светлана Бочкова, Александр Ельников, Дмитрий Ильиных, Валерий Касплер, Евгений Кулешов, Иван Нифонтов, Иван Огнев, Евгений Носенко, Роман Репа и Юрий Ряполов, которые помогли подготовить к школе свыше 40 учеников.

Также помогли детям партийные активисты в Троицком, Родинском, Целинном и Павловском районах. В Заринске, помимо акции "Собери ребенка в школу", партия ежегодно реализует собственный проект "Стипендиат" местного отделения ЕР.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

1.09.2020 14:31
- гость -

Да! Давно пора проверить все источники финансирования, всех мероприятий ЕдРосов!!?

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