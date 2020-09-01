АлтГУ продолжает набор в магистратуру на "Менеджмент профессионального образования"

В АлтГУ идет дополнительный набор на магистерскую программу "Менеджмент профессионального образования". Подать документы можно до 25 сентября 2020 года. Форма обучения – заочная.
Программа будет интересна преподавателям, образование которых не связано с педагогикой, и выпускникам бакалавриата и специалитета, желающим узнать больше об управлении образовательными процессами.
"Студенты узнают специфику современного профессионального образования, разберут сферу управления педагогическим процессом в образовательных учреждениях СПО, а также получат возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью и продолжить свое образование в аспирантуре Алтайского госуниверситета или других вузов", – уточнила директор Института педагогического образования АлтГУ, доктор педагогических наук Ольга Морозова.
Студенты изучат такие дисциплины, как "Менеджмент как искусство управления образовательным процессом в профессиональной школе", "Педагогическое управление развитием студенческого коллектива", "Профессиональное обучение как процесс управления", "Воспитание как процесс управления", "Управление как построение взаимодействия", "Технологии формирования управленческой культуры преподавателя профессиональной школы", "Управление учебно-профессиональной деятельностью студентов как самоуправляемой системой", "Рефлексивное управление профессиональной деятельностью преподавателя" и др.
Выпускники программы смогут не только готовить квалифицированных специалистов, но и управлять процессами обучения и воспитания, развивать и сплачивать школьные и студенческие коллективы, разбираться в новых образовательных технологиях.
Обучение проходит на внебюджетной основе. Стоимость одного года – 34 410 руб.
Вступительные испытания (письменный тест по педагогике) проходят до 25 сентября 2020 года.
Контакты для связи:
Тел.: 8 (3852) 29-12-85;
E-mail: kpvshiot@ms.asu.ru
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Тел 8-903-910-5302
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