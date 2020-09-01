Жириновский признался в любви к группе "Сектор газа"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский – поклонник отечественной панк-рок-группы "Сектор газа". Об этом стало известно в седьмой части документального сериала "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х годов.
В фильме говорится, что политик подарил фронтмену Юрию Хою (настоящая фамилия – Клинских, – прим. ред.) удостоверение помощника депутата Госдумы. Документ позволял ему бесплатно передвигаться на общественном транспорте, а также свободно входить в помещения любых госорганов.
"И вручили диплом "За развитие русской культуры". Подпись Жириновского. Ну это солидняк, че", – заявил однажды Юрий Хой в интервью на телевидении.
Группа "Сектор газа" сформировалась в 1987 году в Воронеже. Ее основателем, вокалистом и автором песен стал Юрий Клинских, более известный как Юрий Хой. Название коллектива произошло от индустриального Левобережного района Воронежа, названного в народе в шутку "сектором газа" из-за обилия дымящих заводов.
В июле 2000 года Юрий Хой скончался при невыясненных обстоятельствах. С его смертью закончилась и история "Сектора газа".
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