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Без записи и очередей: как самостоятельно проверить себя на COVID-19

, ИА "Амител"
В медицинских офисах "Инвитро" появился набор для взятия анализа в домашних условиях
Фото: rsmu.ru

Фото: rsmu.ru

Теперь мазок для теста на COVID-19 барнаульцы могут взять сами – не нужно выбирать время и ждать записи. В медицинских офисах "Инвитро" появились наборы для самостоятельного взятия мазка из носо- или ротоглотки. Биоматериал примут на анализ в тот же день. 

Как это работает?

  1. Посетите медицинский офис "Инвитро" и сделайте заказ у администратора. Вы получите комплект расходных материалов для самостоятельного взятия биоматериала с подробной инструкцией. Купить комплект можно как для себя, так и для членов семьи.
  2. Проведите процедуру и доставьте биоматериал в медицинский офис "Инвитро".
  3. Дождитесь результатов теста. Заключение приходит на почту в течение трех рабочих дней* в виде справки, подтверждающей наличие или отсутствие в организме коронавирусной инфекции.

Сдать анализ может любой желающий, не имеющий симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, установленный законодательством). Подробную информацию можно получить на сайте и по телефону горячей линии 8-800-234-40-50.

Напомним, что для россиян, прибывших из-за рубежа, сформированы новые правила. В течение трех календарных дней они обязаны пройти исследование на COVID-19 и сообщить о результате на портале государственных услуг.

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*не считая дня взятия биоматериала

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.09.2020 10:07
ПЕТР

"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде"

2.09.2020 10:10
- гость -

сам заплатил, сам взял, сам написал
норм чё

2.09.2020 10:14
A1isa

а зачем делать тест если нет симптомов?

2.09.2020 10:40
- гость -

10:14 A1isa "а зачем делать тест если нет симптомов?"

А с другой стороны, если есть симптомы, то и тест не нужен

2.09.2020 10:57
Почти доктор

Можно пальцем температуру ректально мерять. Почувствовал неладное и сразу измерил. Ни тебе оборудования дополнительного, ни потери времени- ткнул и всё как на ладони.

2.09.2020 11:05
- гость -

и много так народу вы доктор перетыкали?

2.09.2020 11:15
- гость -

2.09.2020 10:14
A1isa


а зачем делать тест если нет симптомов?

можно не говорить, что у вас есть симптомы

2.09.2020 12:10
- гость -

Скока, скока?

2.09.2020 13:15
- гость -

2.09.2020 10:40
- гость -
Симптомы есть, тест отрицательный, врач говорит, что по клинике -ковид. Лечение одинаковое: что ковид, что ОРВИ, пока нет пневмонии.

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