Михаил Ефремов рассказал, что выпил бутылку водки перед смертельным ДТП

Актер Михаил Ефремов во время допроса в суде заявил, что в день смертельного ДТП он выпил бутылку водки и не помнит происходящего примерно с трех-четырех часов дня. Об этом сообщает телеграм-канал "360".
"Я смутно помню этот день с 3-4 часов дня, к тому времени я уже выпил бутылку водки, я не хочу делать предположений, я помню, что лез за карточкой в машину, но не помню, где это было – у паба или где-то еще", – сказал актер.
По словам Ефремова, примерно с пяти часов вечера он ездил и "искал пиво", а свое первоначальное признание вины объяснил нервным состоянием после похмелья. Сейчас актер заявляет, что на самом деле он не виноват.
Ранее amic.ru писал о том, что политолог Евгений Сатановский хочет, чтобы Ефремов пропал навсегда. Сатановский также раскритиковал работу адвоката актера, Эльмана Пашаева.
Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня. По версии следствия, артист сел за руль пьяным, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице от полученных травм.
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