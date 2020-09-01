Россиянин зарезал жену на глазах у малышей в детсаду

В подмосковном Воскресенске мужчина забрался на территорию детского сада и зарезал свою жену на глазах у воспитанников. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По информации канала, 53-летний мужчина с ножом пролез через забор, попал на территорию учреждения, зашел в помещение младшей группы через черный ход и несколько раз ударил ножом жену, которая работала в садике няней.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее муж задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Напомним, что 31 октября 2019 года в Нарьян-Маре мужчина забрался в детский сад и убил ребенка. По словам задержанного, совершить преступление ему велели голоса в голове. Он сказал, что прочитал заклинание в одной из книг, и убил ребенка, чтобы оно сработало.
Комментарии