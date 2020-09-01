"Не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о веселых встречах с Путиным

Актер Жерар Депардье отказывался от встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном, зато неоднократно виделся с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу Canal+, пишет РИА "Новости".
По словам Депардье, Путин лично по телефону предложил ему получить российское гражданство и даже прислал за ним самолет. При этом актер заявил, что он не видится с президентом "каждые три-четыре месяца", но при встречах он "много с ним смеется".
"Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища", – заявил актер.
Депардье также отметил, что во время каждой поездки в Россию он замечал, что народ здесь очень счастлив. При этом артист не отрицает, что в стране "есть какие-то вещи, которые недопустимы", но лично он их не видел.
Ранее стало известно, что новосибирская компания "Вкусы Франсе", которой владеет Жерар Депардье, закрывается. Как сообщил представитель актера, фирма продолжит работу в другом статусе.
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