Квест, диктант и пазл. Как в Алтайском крае отметят окончание Второй мировой войны

Второго сентября весь мир отмечает памятную дату – окончание Второй мировой войны. Эта война стала самой кровопролитной в истории нашей планеты. Она была развязана фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией и продолжалась шесть лет: с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В войне принимала участие 61 страна, в том числе и СССР. Погибли, по разным оценкам, от 50 до 80 млн человек. Только в СССР – более 27 млн погибших. Точка во Второй мировой войне была поставлена после капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

В честь событий 75-летней давности в Алтайском крае пройдут различные акции и мероприятия. Все они в основном интеллектуального характера: их участники могут блеснуть своими историческими познаниями. Рассказываем, где можно проверить, насколько хорошо вы знаете историю мира и нашей страны.

Квест "Дальневосточная победа"

С 31 августа по 4 сентября в городах и районах Алтайского края проходит историко-познавательный патриотический квест "Дальневосточная победа".

В форме игры участники мероприятия смогут ознакомиться с основными событиями и фактами Второй мировой войны. Квест включает в себя 11 заданий: викторину, кроссворд, сбор пазла и другое. Чтобы пройти квест, вспомнить придется многое: полководцев Второй мировой войны, памятные даты, военные награды, факты о бактериологическом оружии, подробности о военной технике и многое другое.

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти и в целях формирования уважительного отношения молодежи к историческому наследию России.

Координатор проекта Наталья Крипитула рассказала amic.ru, что из-за пандемии коронавируса проводить квест можно как в очном, так и в заочном формате.

"Весь сценарий квеста мы разослали в муниципальные организации и городские округа Алтайского края. И уже на месте, учитывая эпидемиологическую обстановку в муниципалитете, будет решаться, в каком формате проводить квест", – сообщила amic.ru Крипитула.

Как будет проходить? Квест "Дальневосточная победа" будет проходить в очном и в онлайн-формате в образовательных учреждениях края. Так что если вы хотите присоединиться, то обращайтесь в школы или вузы вашего города. Подробную информацию можно получить по телефону +7-905-986-22-62.

"Диктант Победы"

3 сентября любой желающий в Алтайском крае сможет проверить, знает ли он историю Великой Отечественной войны. Для этого нужно принять участие в "Диктанте Победы". Для его проведения в регионе откроют 74 площадки.

"Диктант Победы" проводят уже второй год в формате тестирования: всего 25 заданий, которые нужно выполнить за 45 минут. В этом году в диктант добавят вопросы, связанные со спецификой федерального округа России или конкретной страны, где проводится "Диктант Победы". То есть в нашем регионе участники будут отвечать на вопросы о Сибири.

Все участники смогут получить электронный диплом участника "Диктанта Победы". А высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

Кстати, вы можете подготовиться к мероприятию. Еще совсем не поздно. Организаторы акции предлагают воспользоваться материалами Российского исторического общества на сайте historyrussia.org. Также можно пройти предыдущие тесты акции, которые помогут попрактиковаться и набить руку. Сделать это можно здесь.

Где пройдет? На специальных площадках мероприятия и в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф 3 сентября.

Как принять участие? Чтобы принять участие в "Диктанте Победы", нужно прийти на площадку проведения диктанта в вашем городе или районе. Но перед этим не забудьте зарегистрироваться на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. На этом же сайте можно найти ближайшую к вам площадку, где будет проходить диктант.

Добавим, в Барнауле в этом году работают четыре площадки: в АлтГТУ, АлтГПУ, АГМУ и в РАНХиГС.

Если у вас остались вопросы по "Диктанту Победы", то мы собрали полную информацию об этом мероприятии здесь.

"Пазл Победы"

А еще жители Алтайского края могут принять участие в акции "Пазл Победы". 2 и 3 сентября любой желающий может опубликовать фотографию патриотической направленности в любых социальных сетях с хештегами #ДВПОБЕДА, #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА, #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ.

Как сообщили amic.ru организаторы, подойдут фото родственника – участника войны (вашего дедушки в орденах), фотография с муаровой лентой медали "За Победу над Японией", публикации с благодарностью за Победу и так далее. Кстати, если вы принимаете участие в "Диктанте Победы" или в квесте "Дальневосточная Победа", то вы можете разместить фото с этих мероприятий.

Организаторы проекта соберут все фотографии в единую картину и разместят на сайте Года памяти и славы.

По словам координатора мероприятия Вячеслава Чистяка, специфика этого мероприятия в том, что в нем нет жесткой географической привязки.

"Любой желающий может разместить фото после участия в мероприятиях патриотической направленности с хештегами. После 2 и 3 сентября мы аккумулируем весь фотоконтент на сайте Года памяти и славы. Из этих фотографий получится единая историческая картина в виде мозаики. Очень знаково, что каждый может внести свою лепту. Я думаю, что выставить патриотическое фото с хештегами может любой желающий, а не только тот человек, который принимает участие в патриотическом мероприятии", – рассказал он amic.ru.

Чистяк подчеркнул, что "Пазл Победы" направлен на патриотическое воспитание молодежи, и для того чтобы мы могли вспомнить, какую цену заплатил наш народ в этой страшной войне.

Где пройдет? В социальных сетях.

Как принять участие? Разместите фото с хештегами #ДВПОБЕДА, #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОБЕДА, #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ.