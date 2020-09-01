Владимир Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Возвращение системы образования к привычной работе – большое событие и большая радость, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока "Помнить – значит знать", который прошел в онлайн-режиме.
"Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе, звонкам, переменам, живому, непосредственному общению учеников друг с другом, с преподавателями, учителями. Такое возвращение, безусловно, для всех – это большое событие и большая радость", – цитируют "Известия" российского лидера.
При этом президент напомнил о необходимости соблюдать некоторые ограничения, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих.
Ранее стало известно, что в российских школах сохранится привычный график каникул в новом учебном году. Как сообщили в Роспотребнадзоре, это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям.
Комментарии
ему из бункера виднее
Обычная работа, это оказание услуг по подготовке к ЕГЭ?