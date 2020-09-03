"Витаминный" бизнес. Предприниматель из Бийска - о пользе экстрактов и сушеных плодов

Чтобы продлить жизнь фруктам и овощам, их замораживают и консервируют. Но существует и более естественный и универсальный способ – сушка. Сушеные яблоки, хрустящие чипы из бананов, рассыпчатый мед - всё это легко сделать при помощи специального оборудования. В Алтайском крае такую технику производит компания "Технологии без границ". Подробнее о возможностях таких сушилок рассказала в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" начальник научно-технического отдела компании Наталья Орлова.

- Наталья, расскажите подробнее, чем занимается компания "Технологии без границ"?

- Производством оборудования по переработке растительного сырья. Мы разрабатываем новое оборудование, как правило, нестандартное, а также реализуем сервисную поддержку производств по переработке растительного сырья. Оборудование достаточно уникальное. "Без границ" – потому что каждая новая единица оборудования усовершенствована, и нет предела наших возможностей.

- Что именно позволяет делать ваше оборудование?

У нас есть несколько видов оборудования. Первое — для сушки овощей, фруктов и лекарственных трав. Это целая линейка оборудования – сушка бывает разная. Для каждого типа, например, для фруктов косточковых – одно, для лекарственных трав – другое… Все виды сушки у нас реализованы.

Следующая линейка – для экстракции: выделения действующих веществ из лекарственного сырья. И есть дополнительное оборудование, которое помогает подготавливать сырье к экстракции и сушке.

Оборудование мы поставляем по всей России, не привязываемся к Алтайскому краю. Но исследуем технику на местном сырье.

- Расскажите, сколько лет компании?

- Десять лет. Как раз в этом году у нас юбилей. Вообще, сотрудники и основатели компании работают в этой сфере уже двадцать лет, поэтому говорить, что нам всего десять, неправильно. Потому что опыт, знания, компетенции за больший срок.

- Скажите, ваше оборудование уникально или есть аналоги?

- Оборудование уникально. В прошлом году мы заключили государственный контракт с Фондом содействия инновациям – они дали нам грант на производство нашего инновационного оборудования. Также у нас оформлены патенты и есть некоторые секреты производства.

- У вас есть самая уникальная разработка?

- Вообще, они все уникальны. Есть самая важная – та, что поддержана Фондом содействия инновациям. Это новая вакуумно-импульсная паровая сушилка, которая позволяет сушить очень быстро и сохранить все витамины в высушенном продукте. С помощью нее можно получать такие продукты, как вспененные яблочные чипсы. Это абсолютно новые продукты, новое направление.

- Для здорового питания?

- Конечно. Вообще, идея привести к здоровому питанию у нас как миссия, и мы разрабатываем оборудование, которое позволяет сохранять все полезные вещества. К тому же, мы теперь не только разрабатываем оборудование, мы еще и вышли на инженеринг: можем полностью организовать комплексное производство по продуктам здорового питания. У нас уже есть такое налаженное производство.

- Где оно расположено, чем занимается?

- Это в Бийске, в наукограде. Производит продукты здорового питания на цепочке, которую мы спроектировали. А еще сейчас идет проект по функциональному и персонализированному питанию. Это питание по потребностям отдельного организма – то есть, если не хватает какого-то компонента, завтрак, обед и ужин подбираются полностью исходя из его химического состава.

- Какие еще необычные продукты можно производить на вашем оборудовании?

- Фруктовые чипсы, экстракты – вытяжки действующих веществ из ягод, трав. У нас разработано новое оборудование, где все виды экстракции можно производить. И когда мы, например, на яблочные чипсы наносим экстракт, это уже не просто яблочко, а целебное яблочко...

Потом, сушеный сыр. На его основе можно делать другие блюда. Сушеный продукт же долго хранится. Это же касается сухого меда. На его основе у нас разработана линейка чаев.

- Для чего нужны такие продукты? Чтобы дольше хранились? Чтобы было удобнее их использовать?

- Да, и то, и другое очень востребовано. Сушеный продукт хранится три года. Представьте, сколько у нас пропадает фруктов, овощей в сезон переработки. Бывает так, что "не кондицию" просто выкидывают. Покупатель привык видеть яблочко красивое, он не будет покупать некрасивое. И у производителей все, что некрасивое, называется не кондицией: оно не востребовано. Соответственно, оно пропадает. А если это высушить, то будет обыкновенный продукт питания. Он восстанавливается, как свежий, а срок хранения 2-3 года.

Например, у нас был проект с сушеным сыром – "сырный соус для макарон". Ведь это здесь, в регионах, мы привыкли жить размеренно, а где-то в центральной России даже сыр натереть — это уже какая-то трудность, временные затраты. А так сушеный сыр просто насыпаем на макароны, и он плавится. Как обычный, только высушенный и измельченный. И хранится может долго, рядом со специями.

- За границу оборудование поставляете?

- В дальнее зарубежье нет еще, а ближнее востребовано – страны, где тепло, где много фруктов. Сейчас у них ажиотаж в нашу сторону. У нас же еще комплексная переработка... Уже стоит оборудование в Узбекистане, Казахстане, ну и в южных регионах России. По сибирскому региону тоже распространено.

- Насолько большое ваше предприятие?

- Это микро-предприятие. Работает около 25 человек. Самые главные – это конструкторы и реализаторы идей - как раз основатели компании, которые придумывают "на ходу". Конструкторы тут же это все на бумагу записывают, потом — в компьютер. Потом мы отдаем идею в цех и рождается оборудование.

- А бывает ли такое, что оборудование рождается, когда обращается предприятие: говорит, мол, хочу вот такую линейку, но не знаю, как...

- Да, в 90% случаев так и происходит. Потому что стандартное оборудование не всем подходит. У заказчика может быть уже есть производство, и ему нужно встроить что-то в производственную линию. Также, нужно оборудование, чтобы переработать продукты разные — не у всех же, например, яблоки, да и не все хотят яблоки, и под каждого нужно разрабатывать свое.

- Я знаю, что вы сотрудничаете с центром "Мой бизнес". Расскажите, с чего началось ваше знакомство, какую поддержку получаете?

- Очень часто в Бийск приезжает региональный центр инжениринга и кластерного развития. У них были круглые столы-семинары, и на одном из этих мероприятий мы познакомились. Мы услышали о том, что есть государственная поддержка, что ей можно воспользоваться, и уже в течении пяти лет мы сотрудничаем. В прошлом году Центр кластерного развития и региональный Центр инжениринга уже стали частью Центра "Мой бизнес".

За эти годы мы воспользовались поддержкой участия в выставках. Как правило, выставка — это очень дорогое удовольствие. Есть такая поддержка, как субсидирование части затрат. Очень нравится, когда организуются коллективные стенды. Маркетинговые исследования очень помогают, чтобы знать, куда идти, как рынок развивается. Мы, конечно, тоже это проводим, но когда это делают профессионалы, — это совсем другое. Например, в прошлом году мы заказали такую услугу, как индекс технологической готовности предприятия к инновациям. И с помощью этой услуги мы поняли, что мы — готовы.

- Расскажите поподробнее, что это за услуга?

- Предприятие полностью смотрят по всем позициям – кадровый состав, оформление документов, как технологии проходят, способны ли расширяться… Это все проверяется, потом анализируется, систематизируется в отчет, в нем — рекомендации. И вот когда видишь себя со стороны, замечаешь свои слабые места. Там видно, над чем нам нужно поработать, какие меры поддержки будут наиболее выгодны.

- Эти услуги для вас чего-то стоили?

- Нет, это все за счет государства. Также очень полезна для нас была услуга по защите интеллектуальной собственности. У нас в крае патентоведов очень мало. Мы на своем маленьком предприятии, конечно, что-то разрабатываем, но разобраться, как это оформить грамотно, чтобы было защищено, не хватает ни сил, ни времени. А эти услуги очень выручают. И это тоже бесплатно.

Еще очень понравились услуги на научно-исследовательские-опытно-конструкторские работы. Часть исследований мы у себя делаем, но когда есть вуз со своим оборудованием или какой-то научной исследовательский институт, серьезные люди, и когда они со своей точки зрения помогают нам исследовать продукт, — это прям невосполнимая услуга.

- Какие научные центры и вузы вас поддерживали? Какие разработки делали?

- Например, Бийский технический институт. Мы просушили овощи на своих сушилках, а они проводят исследование по элементному составу этих овощей: сколько витаминов, минералов сохранилось при каждом виде сушки. Выбирают лучшую технологию.

Это нам очень пригодится, ведь когда заказчик приходит покупать оборудование, он хочет знать, насколько наше оборудование сушит лучше, чем солнце в Узбекистане. И эта доказательная база очень нужна. Когда это делает вуз или научно-исследовательский институт, заказчик этому верит.

В прошлом году через Центр "Мой бизнес" декларация и сертификация проводилась, а сейчас мы воспользовались продвижением. Тоже хорошая поддержка – разработка сайта и его продвижение.

- Что говорят ученые, насколько ваше оборудование сушит лучше?

- Говорят, что 98% сохранения всех витаминов.

- Ну и, наверное, такая сушка быстрее, чем сушка на солнце?

- Да. Цикл — несколько часов. А если это наша инновационная вакуумно-импульсная сушилка, то всего несколько минут. Наши сушилки - промышленные, это не мини-сушилки. Они рассчитаны на большие объемы – от 2,5 тонн. То есть можно сделать 2,5 тонн, 5 тонн, 10 тонн готового продукта в сутки.

- Расскажите, может на какие-то еще услуги Центра смотрите? Или, может быть, потребность в чем-то есть?

- Сейчас там хорошая услуга действует – выход на международные рынки. Вот бизнес-миссий мы не охватывали еще. Надо воспользоваться. А так, что есть – мы все используем.

- Как ваша компания пережила ситуацию с коронавирусом?

- Были некоторые задержки в поставке определенных комплектующих, на нас это сказалось. Но, в связи с этой ситуацией, ближнее зарубежье как раз начало на нас смотреть, приобретать наше оборудование. Потому что из-за коронавируса у них был ограничен ввоз фруктов сюда, у них на местах начали пропадать они. И наша сушилка им не помешала бы, они стали размещать заказы.

- А сейчас вы можете поставлять продукцию за границу? Ограничений нету?

- Можем. Сухие продукты ведь очень востребованы и в кондитерской промышленности: пирожные, мороженое, разные наполнители: раньше это было химическим, а сейчас рынок движется к натуральному. То есть, помимо слайсов и чипсов для потребителей, у нашего продукта очень широкий спектр применения в промышленности пищевой, как добавка. Поэтому мы и называемся компанией с безграничными возможностями…

- Вы говорили про Центр кластерного развития. Входит ли ваше предприятие в какой-то кластер?

- Не входит, потому что мы оказались на стыке нескольких кластеров. Мы бы в биофарм-кластер вошли, но мы производители оборудования. Есть кластер по оборудованию, но мы — немного другого профиля. Но в планах войти все-таки в биофарм-кластер.

- Продолжите фразу "Мой бизнес — это"...

- Мой бизнес – это постоянные изменения, постоянное развитие. Я несколько лет работала в государственном секторе, и по сравнению с ним, бизнес — это что-то живое, развивающееся. Ты постоянно за чем-то бежишь, чем-то новым...

Центр "Мой бизнес"

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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