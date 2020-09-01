Учреждения соцобслуживания в Алтайском крае готовят к отопительному сезону

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина в ходе аппаратного совещания доложила Виктору Томенко о ходе подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает официальный сайт региона.
"До 1 октября все работы планируем завершить. Подведомственными учреждениями будут представлены паспорта готовности объектов к работе в зимних условиях. Закупка угля предусмотрена в восьми учреждениях социального обслуживания в объеме 4,7 тысячи тонн на сумму 10 миллионов рублей. По итогам конкурсных процедур мы заключили семь контрактов на поставку угля со сроком полной поставки до конца сентября", — сказала Оськина.
Она добавила, что во всех 34 государственных учреждениях социального обслуживания сохраняется особый режим работы. Для сотрудников таких организаций предусмотрены выплаты стимулирующего характера.
Ранее amic.ru писал о том, что на эти выплаты направлено больше 81 млн рублей.
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