Польша планирует открыть авиасообщение с Россией

Польское правительство подготовило новый список из 44 стран, для которых закрыто авиасообщение из-за COVID-19. Россию из этого списка исключили, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение властей.
В списке государств, граждан которых в Польше пока принимать не будут, остались: Израиль, Испания, Мальта, Армения, Казахстан, Бразилия, Индия, Гибралтар, Ливия, Ливан, Македония, Парагвай, Намибия, Румыния и США. Исключили из этого списка Россию, Китай и несколько других стран.
Новое постановление будет действовать с 2 до 15 сентября.
Ранее amic.ru писал о том, что Южная Осетия с 15 сентября планирует открыть границы с Россией. Глава Республики отметил, что власти согласуют условия для возобновления сообщения.
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