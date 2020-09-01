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Польша планирует открыть авиасообщение с Россией

, ИА "Амител"
Правительство подготовило новый список стран, для которых действуют ограничения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Польское правительство подготовило новый список из 44 стран, для которых закрыто авиасообщение из-за COVID-19. Россию из этого списка исключили, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение властей.

В списке государств, граждан которых в Польше пока принимать не будут, остались: Израиль, Испания, Мальта, Армения, Казахстан, Бразилия, Индия, Гибралтар, Ливия, Ливан, Македония, Парагвай, Намибия, Румыния и США. Исключили из этого списка Россию, Китай и несколько других стран. 

Новое постановление будет действовать с 2 до 15 сентября. 

Ранее amic.ru писал о том, что Южная Осетия с 15 сентября планирует открыть границы с Россией. Глава Республики отметил, что власти согласуют условия для возобновления сообщения. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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