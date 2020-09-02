"Здесь ты бомжара несчастная". Автор "Дневника Хача" рассказал о жизни в Америке

Автор популярного YouTube-блога "Дневник Хача" Амиран Сардаров рассказал в интервью канала "Че Каво" о переезде в США и жизни в Лос-Анджелесе.
Блогер заявил, что доволен жизнью в Америке и уже привык к этой стране, несмотря на высокие расходы. По его словам, только на аренду квартиры он тратит более 400 тысяч рублей в месяц.
"Сколько бы ты ни зарабатывал в России, здесь ты бомжара несчастная. Это надо сразу принять и как-то смириться", – признался Сардаров.
Видеоблогер также отметил, что незадолго до переезда в США он в какой-то момент понял, что становится опустошенным и теряет смысл в жизни, а при каждой поездке в Америку у него "появлялись детские эмоции, горели глаза, жизнь наполнялась красками". При этом он понимал, что в ближайшие годы нужно будет заводить семью, и чтобы этот азарт не пропал, Сардаров решил, что "сейчас самое время осуществить мечту".
В 2019 году Сардаров вошел в топ-10 самых богатых российских блогеров по версии журнала Forbes. Тогда доходы ведущего шоу "Дневник Хача" составили 38,8 млн рублей.
Комментарии
Так оно и есть-это же загнивающий запад, про который нам сейчас и в совдепии пропагандировали
"Мыши кололись, плакали , но продолжали жрать кактус", - о нём.
* чтобы не потерять российскую аудиторию, необходимо держать соответствующую планку эпатажа, балансируя между "вашим и нашим". Приспособленец, выбравший вид на жительство в Америке. И это говорит о всём.
Хорошо что есть люди,которые ни к чему не приспосабливаются) Однако,Калибр,ты неуважительно относишься к видеоблогерам.А как ты относишься к ведущим на американском телевидении?С благовением?
Печально, что в нашей стране зарабатывают не те, кто учит, лечит, созидает, а всякое трепло, страдающее "словесным поносом" в инете и не сделавшее абсолютно ничего полезного ни для людей, ни для государства.
2.09.2020 08:22
CALIBR "Мыши кололись, плакали , но продолжали жрать кактус"
Каля, кстати про "мышей". Что с Навальным?
С Навальным уже вторую неделю молча колдуют немецкие светилы.
2.09.2020 09:16
Гость
Он заболел.